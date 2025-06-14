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Ізраїль знову атакує Іран: у Тегерані анонсували удар у відповідь

Субота 14 червня 2025 22:20
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Ізраїль знову атакує Іран: у Тегерані анонсували удар у відповідь Фото: в Ірані анонсували відповідь по Ізраїлю в найближчі години (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль почав нову хвилю атаки на Іран. Уже щонайменше в Тегерані, Ісфахані та портовому місті Бендер-Аббас було активовано системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

"Системи протиповітряної оборони були активовані в південному портовому місті Бандар-Аббас після ізраїльських ударів", - повідомило іранське державне телебачення.

Зазначається, що об'єкт вважається дуже важливим для Ірану, оскільки є найбільшим торговим портом країни. Він розташований північному березі Ормузької протоки біля входу в Перську затоку.

Тим часом іранське інформаційне агентство "Сабрін" повідомило, що системи ППО були активовані поблизу ядерних об'єктів в Ісфахані.

Крім того, активовані в столиці Тегеран і кількох інших містах, включно з Тебріз та Ісфаханом.

Своєю чергою, іранське державне телебачення оголосило, що "протягом кількох годин" очікуються "масовані та руйнівні" атаки на Ізраїль.

Ізраїль завдав ударів по Ірану

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ". У рамках цієї неї країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Крім того, під удар потрапили вищі військові чиновники. Сьогодні ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що ліквідував топ-20 іранських командирів.

Також ми писали, що за кілька годин прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив зі зверненням. Він заявив, що Іран планував створити і передати ядерну зброю своїм проксі силам, що загрожувало б усьому світу.

Тому, як заявив, Нетаньяху, була розпочата ця операція.

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