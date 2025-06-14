Ізраїль знову атакує Іран: у Тегерані анонсували удар у відповідь
Ізраїль почав нову хвилю атаки на Іран. Уже щонайменше в Тегерані, Ісфахані та портовому місті Бендер-Аббас було активовано системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.
"Системи протиповітряної оборони були активовані в південному портовому місті Бандар-Аббас після ізраїльських ударів", - повідомило іранське державне телебачення.
Зазначається, що об'єкт вважається дуже важливим для Ірану, оскільки є найбільшим торговим портом країни. Він розташований північному березі Ормузької протоки біля входу в Перську затоку.
Тим часом іранське інформаційне агентство "Сабрін" повідомило, що системи ППО були активовані поблизу ядерних об'єктів в Ісфахані.
Крім того, активовані в столиці Тегеран і кількох інших містах, включно з Тебріз та Ісфаханом.
Своєю чергою, іранське державне телебачення оголосило, що "протягом кількох годин" очікуються "масовані та руйнівні" атаки на Ізраїль.
Ізраїль завдав ударів по Ірану
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ". У рамках цієї неї країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.
Крім того, під удар потрапили вищі військові чиновники. Сьогодні ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що ліквідував топ-20 іранських командирів.
Також ми писали, що за кілька годин прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив зі зверненням. Він заявив, що Іран планував створити і передати ядерну зброю своїм проксі силам, що загрожувало б усьому світу.
Тому, як заявив, Нетаньяху, була розпочата ця операція.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.