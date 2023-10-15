RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль собирается развернуть лазерную систему ПРО ранее запланированного срока

Фото: Израиль собирается развернуть лазерную систему ПРО "Щит света" (twitter.com/Graham_dePenros)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль собирается развернуть на границах новейшую лазурную систему противоракетной обороны "Щит света". Это произойдет раньше запланированного срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

Как отмечает издание, вечером 14 октября в эфире 14-го телеканала Израиля было объявлено о развертывании системы "Щит света" гораздо раньше, чем ожидалось. Однако точные сроки не раскрыли.

Согласно пятилетнему сроку развития ЦАХАЛ, израильские войска собирались развернуть систему на границе с Сектором Газа в 2025 году, а на границе с Ливаном - в 2027 году.

Что известно о системах ПРО "Щит света"

В 2019 году Министерство обороны Израиля заявило об уникальной разработке - наземной лазерной системе противоракетной обороны. Разработкой занимались концерны "Рафаэль" и "Эльбит".

В марте 2022 Израиль представил новую систему, а американская компания Lockheed Martin присоединилась к разработке в декабре прошлого года. Уже в марте 2023 года концерн Рафаэль представил в Сингапуре морскую версию комплекса "Щит света".

 

Лазерная система "Щит света" предназначена для борьбы с ракетами малого радиуса действия, беспилотниками и даже минометными снарядами. Кроме того, ее преимуществом будет относительная дешевизна одного выстрела, в отличие от системы ПРО "Железный купол", например. Один пуск такой ракеты стоит десятки тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что "Щит света" изменит ситуацию с ракетной угрозой Израиля.

Что происходит в Израиле

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Армия обороны Израиля  заявила, что ликвидировала верхушку ХАМАС, руководившую нападением. При этом в течение недели ЦАХАЛ наносил удары по Сектору Газы.

Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСектор ГазаПВО