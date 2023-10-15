Израиль собирается развернуть лазерную систему ПРО ранее запланированного срока

Как отмечает издание, вечером 14 октября в эфире 14-го телеканала Израиля было объявлено о развертывании системы "Щит света" гораздо раньше, чем ожидалось. Однако точные сроки не раскрыли.

Согласно пятилетнему сроку развития ЦАХАЛ, израильские войска собирались развернуть систему на границе с Сектором Газа в 2025 году, а на границе с Ливаном - в 2027 году.

Что известно о системах ПРО "Щит света"

В 2019 году Министерство обороны Израиля заявило об уникальной разработке - наземной лазерной системе противоракетной обороны. Разработкой занимались концерны "Рафаэль" и "Эльбит".

В марте 2022 Израиль представил новую систему, а американская компания Lockheed Martin присоединилась к разработке в декабре прошлого года. Уже в марте 2023 года концерн Рафаэль представил в Сингапуре морскую версию комплекса "Щит света".

Лазерная система "Щит света" предназначена для борьбы с ракетами малого радиуса действия, беспилотниками и даже минометными снарядами. Кроме того, ее преимуществом будет относительная дешевизна одного выстрела, в отличие от системы ПРО "Железный купол", например. Один пуск такой ракеты стоит десятки тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что "Щит света" изменит ситуацию с ракетной угрозой Израиля.

Что происходит в Израиле

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала верхушку ХАМАС, руководившую нападением. При этом в течение недели ЦАХАЛ наносил удары по Сектору Газы.