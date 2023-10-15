Ізраїль збирається розгорнути лазерну систему ПРО раніше запланованого терміну

Як зазначає видання, ввечері 14 жовтня в ефірі 14-го телеканалу Ізраїлю було оголошено про розгортання системи "Світловий щит" набагато раніше, ніж очікувалося. Проте точні терміни не розкрили.

Згідно з п'ятирічним терміном розвитку ЦАХАЛ, ізраїльські війська збиралися розгорнути систему на кордоні з Сектором Гази у 2025 році, а на кордоні з Ліваном - у 2027 році.

Що відомо про системи ПРО "Світловий щит"

У 2019 році Міністерство оборони Ізраїлю заявило про унікальну розробку - наземну лазерну систему протиракетної оборони. Розробкою займалися концерни "Рафаель" та "Ельбіт".

У березні 2022 року Ізраїль представив нову систему, а американська компанія Lockheed Martin приєдналася до розробки у грудні минулого року. Вже у березні 2023 року концерн "Рафаель" представив у Сингапурі морську версію комплексу "Світловий щит".

Лазерна система "Світловий щит" призначена для боротьби з ракетами малого радіуса дії, безпілотниками та навіть мінометними снарядами. Крім того, її перевагою буде відносна дешевизна одного пострілу, на відміну від системи ПРО "Залізний купол", наприклад. Один пуск такої ракети коштує десятки тисяч доларів.

Експерти наголошують, що "Світловий щит" змінить ситуацію з ракетною загрозою Ізраїлю.

Що відбувається в Ізраїлі

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Армія оборони Ізраїля заявила, що ліквідувала верхівку ХАМАС, яка керувала нападом. При цьому протягом тижня ЦАХАЛ завдав ударів по Сектору Гази.