Израиль увеличит количество маршрутов в сектор Газа для гуманитарной помощи

Власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для гуманитарных поставок в сектор Газа на фоне предупреждений президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на SkyNews.
Отмечается, что контрольно-пропускной пункт въезда в северные районы Сектора Газа будет открыт впервые с момента нападения ХАМАС 7 октября, а помощь будет временно доставляться через порт "Ашдод".
Израильские чиновники также заявили, что планируют увеличить количество помощи из Иордании, поступающей через КПП "Керем-Шалом".
"Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис и необходимо для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны", - заявил представитель израильского правительства.
Как отмечают в издании, вчера президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху немедленно впустить в сектор Газа больше грузовиков с гуманитарной помощью.
Он подчеркнул, что предстоящая поддержка США войны Израиля в Газе зависит от быстрой реализации новых шагов по защите гражданского населения и гуманитарных работников.
"Он четко отметил необходимость того, чтобы Израиль объявил и предпринял ряд конкретных, конкретных и измеряемых шагов, направленных на защиту гражданского населения, гуманитарные страдания и безопасность работников гуманитарных организаций", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном после разговора лидеров.
Следует отметить, что накануне Кабинет безопасности Израиля одобрил открытие контрольно-пропускного пункта "Эрез" между Израилем и северной частью сектора Газа впервые после атаки ХАМАС 7 октября.
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