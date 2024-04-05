RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль увеличит количество маршрутов в сектор Газа для гуманитарной помощи

Фото: Израиль увеличит количество маршрутов в сектор Газа (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для гуманитарных поставок в сектор Газа на фоне предупреждений президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на SkyNews.

Отмечается, что контрольно-пропускной пункт въезда в северные районы Сектора Газа будет открыт впервые с момента нападения ХАМАС 7 октября, а помощь будет временно доставляться через порт "Ашдод".

Израильские чиновники также заявили, что планируют увеличить количество помощи из Иордании, поступающей через КПП "Керем-Шалом".

"Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис и необходимо для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны", - заявил представитель израильского правительства.

Призыв Байдена

Как отмечают в издании, вчера президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху немедленно впустить в сектор Газа больше грузовиков с гуманитарной помощью.

Он подчеркнул, что предстоящая поддержка США войны Израиля в Газе зависит от быстрой реализации новых шагов по защите гражданского населения и гуманитарных работников.

"Он четко отметил необходимость того, чтобы Израиль объявил и предпринял ряд конкретных, конкретных и измеряемых шагов, направленных на защиту гражданского населения, гуманитарные страдания и безопасность работников гуманитарных организаций", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном после разговора лидеров.

Расширение доступа резинопомощи в сектор Газа

Следует отметить, что накануне Кабинет безопасности Израиля одобрил открытие контрольно-пропускного пункта "Эрез" между Израилем и северной частью сектора Газа впервые после атаки ХАМАС 7 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор Газа