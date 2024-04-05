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Ізраїль збільшить кількість маршрутів в сектор Газа для гуманітарної допомоги

Фото: Ізраїль збільшить кількість маршрутів в сектор Газа (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Влада Ізраїлю оголосила про відкриття нових маршрутів для гуманітарних постачань у сектор Газа на тлі попереджень президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на SkyNews.

Зазначається, що контрольно-пропускний пункт в'їзду в північні райони Сектору Газа буде відкрито вперше з моменту нападу ХАМАС 7 жовтня, а допомогу тимчасово буде дозволено доставляти через порт "Ашдод".

Ізраїльські чиновники також заявили, що планують збільшити кількість допомоги з Йорданії, що надходить через КПП "Керем-Шалом".

"Збільшення допомоги дозволить запобігти гуманітарній кризі і є необхідним для забезпечення продовження бойових дій і досягнення цілей війни", - заявив представник ізраїльського уряду.

Заклик Байдена

Як зауважують у виданні, вчора президент США Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху негайно впустити в сектор Газа більше вантажівок з гуманітарною допомогою.

Він наголосив, що майбутня підтримка США війни Ізраїлю в Газі залежить від швидкої реалізації нових кроків для захисту цивільного населення і гуманітарних працівників.

"Він чітко вказав на необхідність того, щоб Ізраїль оголосив і здійснив низку конкретних, конкретних і вимірюваних кроків, спрямованих на захист цивільного населення, гуманітарні страждання і безпеку працівників гуманітарних організацій", - йдеться в заяві Білого дому, опублікованій після розмови лідерів.

Розширення доступу гумдопомоги в сектор Газа

Варто зауважити, що напередодні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив відкриття контрольно-пропускного пункту "Ерез" між Ізраїлем і північною частиною сектора Газа вперше після атаки ХАМАС 7 жовтня.

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ІзраїльСектор Газа