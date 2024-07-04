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"Хезболла" выпустила более 200 ракет и 20 беспилотников по северу Израиля

Израиль, Четверг 04 июля 2024 22:43
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"Хезболла" выпустила более 200 ракет и 20 беспилотников по северу Израиля Фото: исламская террористическая группировка "Хезболла" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Исламская террористическая группировка "Хезболла" в четверг, 4 июля, выпустила более 200 ракет и 20 беспилотников по северу Израиля. Это стало ответом на удар ЦАХАЛа по Ливану, в результате которого погиб один из высокопоставленных командиров группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщает издание, сирены раздавались в общинах на севере Израиля в течение всего утра четверга, 4 июля, когда "Хезболла" начала массированную атаку. Она была одной из самых больших за девять месяцев конфликта.

"Хезболла" выпустила 200 ракет и 20 беспилотников в сторону голанских высот. В результате атаки погиб один военный ЦАХАЛа, еще два человека получили ранения.

Армия Израиля заявила, что некоторые из ракет были сбиты "Железным куполом", а большинство беспилотников были перехвачены истребителями и наземными системами ПВО.

В результате ударов возникли пожары. Один из них был зафиксирован в торговом центре в Акко, возле Хайфы. Пожар возник вследствие падения обломков с перехватчика.

В ответ на атаку израильские истребители поразили несколько ракетных установок Хезболлы на юге Ливана и дополнительные цели в городах Рамье и Хула.

Что предшествовало

Напомним, армия Израиля в среду, 3 июля, нанесла удар по южным районам Ливана и ликвидировала одного из верховных командиров исламской террористической группировки "Хезболла" Мохаммеда Насера.

Источники в Ливане сообщили, что он отвечал за часть операций "Хезболла" на границе.

Насер был того же ранга и значения, что и Талеб Абдалла - верховный командир, убитый в результате израильского удара в июне.

В заявлении израильских военных сказано, что Насер и Абдалла "были двумя известнейшими террористами "Хезболлы" на юге Ливана".

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Израиль Хезболла Ливан
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