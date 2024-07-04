"Хезболла" выпустила более 200 ракет и 20 беспилотников по северу Израиля
Исламская террористическая группировка "Хезболла" в четверг, 4 июля, выпустила более 200 ракет и 20 беспилотников по северу Израиля. Это стало ответом на удар ЦАХАЛа по Ливану, в результате которого погиб один из высокопоставленных командиров группировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как сообщает издание, сирены раздавались в общинах на севере Израиля в течение всего утра четверга, 4 июля, когда "Хезболла" начала массированную атаку. Она была одной из самых больших за девять месяцев конфликта.
"Хезболла" выпустила 200 ракет и 20 беспилотников в сторону голанских высот. В результате атаки погиб один военный ЦАХАЛа, еще два человека получили ранения.
Армия Израиля заявила, что некоторые из ракет были сбиты "Железным куполом", а большинство беспилотников были перехвачены истребителями и наземными системами ПВО.
В результате ударов возникли пожары. Один из них был зафиксирован в торговом центре в Акко, возле Хайфы. Пожар возник вследствие падения обломков с перехватчика.
В ответ на атаку израильские истребители поразили несколько ракетных установок Хезболлы на юге Ливана и дополнительные цели в городах Рамье и Хула.
Что предшествовало
Напомним, армия Израиля в среду, 3 июля, нанесла удар по южным районам Ливана и ликвидировала одного из верховных командиров исламской террористической группировки "Хезболла" Мохаммеда Насера.
Источники в Ливане сообщили, что он отвечал за часть операций "Хезболла" на границе.
Насер был того же ранга и значения, что и Талеб Абдалла - верховный командир, убитый в результате израильского удара в июне.
В заявлении израильских военных сказано, что Насер и Абдалла "были двумя известнейшими террористами "Хезболлы" на юге Ливана".
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