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ХАМАС использует больницы для хранения там оружия, - Белый дом

Вторник 14 ноября 2023 23:40
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ХАМАС использует больницы для хранения там оружия, - Белый дом Фото: ХАМАС использует больницы для хранения оружия (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Белый дом располагает информацией о том, что боевики ХАМАС в Газе используют больницы и туннели под ними, чтобы содержать заложников и хранить оружие.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

"Я могу подтвердить вам, что у нас есть информация о том, что ХАМАС и Палестинский исламский джихад используют некоторые больницы в секторе Газа, включая Аль-Шифа, и туннели под ними, чтобы скрывать и поддерживать свои военные операции и удерживать заложников", - сказал Кирби.

Кирби подчеркнул, что информация происходит от разведки США, в то же время ХАМАС отрицает такое использование больниц.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа . В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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ХАМАС Сектор Газа Израиль
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