RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Израиль заявил о ликвидации важного связного "Хезболлы"

Фото: Израиль ликвидировал еще одного главаря "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль заявил о ликвидации еще одного главаря группировки "Хезболла". Речь идет об Адхаме Джахауте, который был связным "Хезболлы" и Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В среду, 9 октября, израильская армия нанесла авиаудар в районе Кунейтра в Сирии. В результате обстрела был убит член "Голанской террористической сети" в составе "Хезболлы" Адхам Джахаут.

Как отмечают в ЦАХАЛе, Джахаут передавал "Хезболле" разведывательные данные от источников сирийского режима и способствовал операциям против Израиля на Голанских высотах.

Добавим, что Голанские высоты были сирийской территорией до 1967 года. Во время Шестидневной войны они были захвачены Израилем и позже аннексированы. Их аннексию не признают в большинстве стран мира.

 

Ликвидация главарей ХАМАС и "Хезболлы"

Напомним, в июле в Тегеране был убит политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания. Он приехал в столицу Ирана на инаугурацию нового президента.

В сентябре Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла. После этого израильская армия ликвидировала также других главарей группировки. Также глава правительства Израиля заявил о ликвидации двух преемников лидера "Хезболлы".

Иран пообещал ответ Израилю за ликвидацию руководства двух группировок. 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Атаку удалось отразить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВойна в СирииХезболла