Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении Мухаммеда Иссы аль-Иссу - одного из ключевых основателей военного крыла ХАМАС. Операцию провели в городе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

По данным израильских военных, Аль-Исса был одной из ключевых фигур, причастных к масштабному нападению на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибли более 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники.

Израильская сторона также заявляет, что Аль-Исса активно работал над восстановлением разрушенной во время войны инфраструктуры ХАМАС в Газе.

ВС Израиля считают, что он был одним из последних высокопоставленных чиновников группировки, которые оставались на территории анклава.

УНИЧТОЖЕН: ликвидирован Хахам Мухаммад Исса аль-Исса - один из основателей военного крыла ХАМАСа.



Исса руководил наращиванием сил ХАМАС, подготовкой и планировал бойню 7 октября. Как глава боевой поддержки, он продвигал воздушные и морские атаки против израильтян.



ЦАХАЛ и ISA будут... pic.twitter.com/pzf7DgQc19 - Israel Defense Forces (@IDF) 28 июня 2025 г.

В течение последнего года Израиль ликвидировал ряд других влиятельных деятелей ХАМАС, в частности лидеров Исмаила Ханию и Яхью Синвара.

Операции против боевиков продолжаются на фоне гуманитарного кризиса в Газе.

Международная реакция

В субботу в Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на площадь Заложников с требованием прекратить войну и вернуть захваченных.

Часть протестующих призвала США, в частности президента Дональда Трампа, вмешаться в ситуацию и способствовать прекращению боевых действий. Подобные митинги прошли и в других городах Израиля.

Трамп в пятницу заявил, что прекращение огня может наступить уже "в течение следующей недели", однако официального подтверждения этих договоренностей пока нет.