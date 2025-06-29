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Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС в Газе

Воскресенье 29 июня 2025 10:31
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Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС в Газе Фото: Израиль уничтожил одного из лидеров ХАМАС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении Мухаммеда Иссы аль-Иссу - одного из ключевых основателей военного крыла ХАМАС. Операцию провели в городе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По данным израильских военных, Аль-Исса был одной из ключевых фигур, причастных к масштабному нападению на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибли более 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники.

Израильская сторона также заявляет, что Аль-Исса активно работал над восстановлением разрушенной во время войны инфраструктуры ХАМАС в Газе.

ВС Израиля считают, что он был одним из последних высокопоставленных чиновников группировки, которые оставались на территории анклава.

В течение последнего года Израиль ликвидировал ряд других влиятельных деятелей ХАМАС, в частности лидеров Исмаила Ханию и Яхью Синвара.

Операции против боевиков продолжаются на фоне гуманитарного кризиса в Газе.

Международная реакция

В субботу в Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на площадь Заложников с требованием прекратить войну и вернуть захваченных.

Часть протестующих призвала США, в частности президента Дональда Трампа, вмешаться в ситуацию и способствовать прекращению боевых действий. Подобные митинги прошли и в других городах Израиля.

Трамп в пятницу заявил, что прекращение огня может наступить уже "в течение следующей недели", однако официального подтверждения этих договоренностей пока нет.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, Израиль принял решение полностью уничтожить ХАМАС после того, как боевики в 2023 году вторглись на израильскую территорию и напали на мирных жителей.

Несмотря на попытки перемирия между воюющими сторонами, по состоянию на сегодня боевые действия продолжаются.

Всего месяц назад Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что ее целью является полный контроль над палестинским анклавом.

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