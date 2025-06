Ізраїль заявив про ліквідацію одного з засновників ХАМАС у Газі

За даними ізраїльських військових, Аль-Ісса був однією з ключових фігур, причетних до масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули понад 1200 осіб, ще близько 250 були взяті у заручники.

Ізраїльська сторона також заявляє, що Аль-Ісса активно працював над відновленням зруйнованої під час війни інфраструктури ХАМАС у Газі.

ЗС Ізраїлю вважають, що він був одним із останніх високопосадовців угруповання, які залишалися на території анклаву.

ELIMINATED: eliminated Hakham Muhammad Issa Al-Issa—one of the founders of Hamas’ military wing.



Issa led Hamas’ force build-up, training, and planned the October 7 massacre. As Head of Combat Support, he advanced aerial & naval attacks against Israelis.



