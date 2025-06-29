Ізраїль заявив про ліквідацію одного з засновників ХАМАС у Газі
Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення Мухаммеда Ісси аль-Іссу - одного з ключових засновників військового крила ХАМАС. Операцію провели в місті Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
За даними ізраїльських військових, Аль-Ісса був однією з ключових фігур, причетних до масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули понад 1200 осіб, ще близько 250 були взяті у заручники.
Ізраїльська сторона також заявляє, що Аль-Ісса активно працював над відновленням зруйнованої під час війни інфраструктури ХАМАС у Газі.
ЗС Ізраїлю вважають, що він був одним із останніх високопосадовців угруповання, які залишалися на території анклаву.
ELIMINATED: eliminated Hakham Muhammad Issa Al-Issa—one of the founders of Hamas’ military wing.— Israel Defense Forces (@IDF) June 28, 2025
Issa led Hamas’ force build-up, training, and planned the October 7 massacre. As Head of Combat Support, he advanced aerial & naval attacks against Israelis.
The IDF & ISA will… pic.twitter.com/pzf7DgQc19
Протягом останнього року Ізраїль ліквідував низку інших впливових діячів ХАМАС, зокрема лідерів Ісмаїла Ханію та Ях’ю Сінвара.
Операції проти бойовиків тривають на тлі гуманітарної кризи в Газі.
Міжнародна реакція
У суботу в Тель-Авіві десятки тисяч людей вийшли на площу Заручників із вимогою припинити війну та повернути захоплених.
Частина протестувальників закликала США, зокрема президента Дональда Трампа, втрутитися у ситуацію та сприяти припиненню бойових дій. Подібні мітинги відбулися і в інших містах Ізраїлю.
Трамп у п’ятницю заявив, що припинення вогню може настати вже "протягом наступного тижня", однак офіційного підтвердження цих домовленостей наразі немає.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
Нагадаємо, Ізраїль ухвалив рішення повністю знищити ХАМАС після того, як бойовики 2023 року вторглися на ізраїльську територію і напали на мирних жителів.
Незважаючи на спроби перемир'я між воюючими сторонами, станом на сьогодні бойові дії тривають.
Лише місяць тому Ізраїль розпочав нову операцію в Секторі Газа. Прем'єр Біньямін Нетаньяху оголосив, що її метою є повний контроль над палестинським анклавом.
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