RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль заявил о ликвидации главы региональной разведки ХАМАС

Иллюстративное фото: Израиль заявил о ликвидации главы региональной разведки ХАМАС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ракетным ударом по Сектору Газа ликвидировала главу региональной разведки ХАМАС.

Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как уточнили в Армии обороны Израиля, удар был нанесен по городу Хан-Юнис, который находится на юге Сектора Газа. 

 

В ЦАХАЛ не раскрывают более подробные детали ликвидации боевика ХАМАС, в том числе его имя и конкретное место, по которому нанесли удар. 

При этом военные обнародовали видео атаки, во время которой был ликвидирован глава региональной разведки ХАМАС. 

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали местных жителей. 

В ответ Армия обороны Израиля начала активно наносить удары по местам дислокации террористов в Секторе Газа. 

В частности, в ходе операции Израиля уже были ликвидированы высокопоставленные боевики ХАМАС

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа