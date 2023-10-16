Ізраїль заявив про ліквідацію голови регіональної розвідки ХАМАС

Як уточнили в Армії оборони Ізраїлю, удару було завдано по місту Хан-Юніс, яке знаходиться на півдні Сектору Газа.

У ЦАХАЛ не розкривають більш докладні деталі ліквідації бойовика ХАМАС, зокрема його ім'я та конкретне місце, по якому завдали удару.

При цьому військові оприлюднили відео атаки, під час якої було ліквідовано голову регіональної розвідки ХАМАС.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали місцевих мешканців.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала активно завдавати ударів по місцях дислокації терористів у Секторі Газа.

Зокрема, в ході операції Ізраїлю вже було ліквідовано високопоставлених бойовиків ХАМАС.