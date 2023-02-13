Израиль нанес авиаудар по комплексу ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные в ночь на 13 февраля атаковали один из объектов, что связан с производством оружия и принадлежит террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

В то же время военные объяснили, что обстрел - это ответ на субботний ракетный запуск из Газы по территории Израиля.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по подземному комплексу с сырьем, которое используется для изготовления ракет", - отметили служащие.

Напомним, в декабре истребители армии обороны Израиля нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Также Израиль атаковал ракетами обширную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

До этого Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии, недалеко от Абу-Камала. В нем, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.