RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе: что известно об атаке

Фото: Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Армия обороны и контрразведка Израиля около 16:00 нанесли авиаудар по столице Катара Дохе для ликвидации руководства ХАМАС.

Все, что известно о происшествии - в материале РБК-Украина.

Атака Израиля на Катар

В Дохе прогремело несколько взрывов. Над автозаправкой Legtifya столбы черного дыма. Рядом с ней расположен небольшой жилой комплекс, который с начала конфликта в Газе охраняет эмиратская гвардия.

Заявление Израиля

Войско Израиля заявило о "прицельном ударе" по высшему руководству ХАМАС, не уточнив место.

В армии отметили, что названные представители руководства ХАМАС были непосредственными организаторами операций группировки, ответственными за массовые убийства 7 октября 2023 года и за координацию войны против Израиля.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед задачей удара приняли меры для уменьшения риска для гражданских, в частности использовали высокоточное вооружение и дополнительные разведывательные данные.

Цели Израиля

Израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщили, что удар был направлен против топ-лидеров ХАМАСа, в частности Халила аль-Хаии - изгнанного главы Газы и главного переговорщика.

По предварительной информации, Халил аль-Хаия погиб. Впоследствии источники изданий добавили, что под удар попали также члены руководства ХАМАС Захер Джабарин, Халед Машаль и Низар Авадалла.

По данным СМИ, руководство ХАМАС встретилось в Дохе, чтобы обсудить последнее предложение Дональда Трампа о завершении боевых действий.

Реакция Катара

МИД Катара осудил атаку Израиля на чиновников ХАМАС в Дохе, назвав ее угрозой безопасности катарцев и резидентов.

Сообщается, что силы безопасности, гражданская оборона и другие службы немедленно начали реагирование для локализации последствий и обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.

Реакция США

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что пока администрация США воздерживается от комментариев относительно израильских ударов в Дохе. По ее словам, в Вашингтоне "очевидно продолжают следить за развитием событий""

При этом израильский 12-й канал со ссылкой на источник среди израильского руководства сообщает, что президент США Дональд Трамп дал разрешение на проведение атаки по Катару.

Вместе с тем посольство США в Катаре призвало граждан оставаться в укрытии после ракетных ударов в Дохе.

При подготовке материала использовались источники: Reuters, Al Arabia, The Times of Israel, пресс-служба Армии обороны Израиля, 12-й канал Израиля, Al Jazeera.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильКатар