Израиль нанес удар по государственному телеканалу Ирана, - СМИ

Война Израиля с Ираном

Напомним, в ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.

В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атаки Израиля сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю.

В последние дни Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетно-дронными ударами. Ситуация между странами обостряется. С начала конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибло 16 человек. Среди них - 5 украинцев.

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