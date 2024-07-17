Израиль нанес удары по нескольким целям "Хезболлы" в Ливане (видео)

В публикации израильского военного ведомства говорится, что под атаку попали военные структуры и инфраструктура этой организации.

Так, были атакованы:

военная структура "Хезболлы" в районах Кфаркела и Айта-эш-Шаб на юге Ливана.

инфраструктура "Хезболлы" в районах Айтарун и Айта-эш-Шаб на юге Ливана.

Кроме того, в ЦАХАЛе обнародовали видео ударов по данным объектам.

Удары Израиля по "Хезболлу"

Напомним, "Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога" взята из Корана) является военизированной ливанской шиитской организацией и политической партией, выступающей за создание в Ливане исламского государства. Организация провозгласила своей целью "военный ответ на оккупацию" Израилем части Ливана.

Отметим, что Хезболла признана террористической организацией правительствами ряда стран, а также Европейским союзом.

Израиль и Ливан не редко обвиняют друг друга в атаках по своим странам, при этом с началом наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в Секторе Газа боевики "Хезболла" стали чаще обстреливать территорию Израиля. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявляют об ударах по объектам террористов в Ливане.

Ранее сообщалось, что в апреле Армия обороны Израиля ударила по крупному объекту "Хезболла" по производству оружия в Ливане. Кроме того, 15 апреля ЦАХАЛ с помощью военной авиации нанес удар по двум базам этой террористической организации в Ливане. А через несколько дней после этого ВВС Израиля ударили по инфраструктуре "Хезболлы" на востоке Ливана.

Кроме того, 11 июня в ЦАХАЛ рассказали об авиаударах по нескольким объектам "Хезболлы" на территории Ливана в районах Баальбека и Айтаруна. А 12 июля в результате израильских ударов по Ливану были ликвидированы несколько членов группировки "Хезболла".