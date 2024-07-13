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Израиль ударил по Газе и Ливану: ликвидированы члены ХАМАСа и "Хезболлы"

Фото: армия Израиля ликвидировала ряд членов террористических группировок (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по территориям Сектора Газа и Ливана. В результате атак ликвидированы несколько членов группировок ХАМАС и "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Так, в Секторе Газа убит член военного крыла ХАМАС Хоссам Мансур, который работал в силах внутренней безопасности группировки.

По данным ЦАХАЛа, Мансур "принимал значительное и постоянное участие в сохранении и удержании власти ХАМАСа в Секторе Газа, подрывая при этом усилия Израиля в регионе".

Также Мансур был одним из директоров британского фонда "Аль-Хаир" - благотворительной организации, которая, по обвинению ЦАХАЛа, переводила средства террористическим группировкам в Газе "под видом гуманитарной деятельности".

По данным группировки ХАМАС, в результате израильского авиаудара, погибли четыре человека, которые работали в центре распределения помощи в Хан-Юнисе на юге полосы Газа.

Хоссам Мансур (Армия обороны Израиля)

Кроме того, вечером в пятницу, 12 июля, израильские истребители нанесли удары по зданию, которое использовалось "Хезболлой", наблюдательному посту и другим объектам инфраструктуры на юге Ливана в Кафр-Кили, Тайбе и Хиами.

Израильская армия обнародовала видеозаписи ударов.

Группировка "Хезболла" объявила о смерти двух своих членов в результате ударов. Таким образом, число жертв группировки за время войны возросло по меньшей мере до 366 человек.

Удары Израиля по террористическим группировкам

Напомним, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам ХАМАС в центральной части Сектора Газа.

В начале июля израильская армия ликвидировала одного из верховных командиров группировки "Хезболла".

Кроме того, ранее Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в четырех районах Ливана.

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Израиль