Голаны не обсуждаются: стало известно о требованиях Сирии к Израилю

Сирия в ходе переговоров о снижении напряженности требует от Израиля, чтобы тот вывел свои войска с юга страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский вещатель Kan News .

"Связь между Израилем и Сирией может быть очень значимой", - сообщил сирийский источник, участвующий в переговорах между Сирией и Израилем.

По его словам, сирийцы выступают против Ирана и террористических организаций "Хезболла" , "Исламский джихад" и ХАМАС. Главным требованием сирийцев к Израилю является вывод войск, а вопрос о Голанских высотах, на которые претендуют обе стороны, как отметил источник, вообще сейчас не поднимается.

"Проблема Голанских высот сейчас вообще не обсуждается. Пока рано говорить об этом, но американцы являются ключевым фактором", - отметил он.

В Сирии не исключили возможности встречи нового их лидера Ахмеда аш-Шараа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, сирийская сторона готовится к первому в своем роде визиту в Дамаск наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в обозримом будущем.