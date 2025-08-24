Израиль нанес авиаудар по объектам хуситов в столице Йемена, - СМИ

Израильская боевая авиация днем 24 августа нанесла удар по столице Йемена, городу Сана. Мишенью были объекты, принадлежащие проиранскому движению "Ансар Аллах" (хуситы).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление местных йеменских СМИ.
Прохуситские йеменские СМИ утверждают, что под ударом оказались энергетические объекты. Телеканал Al Masirah сообщил, что атака была направлена на топливозаправочную станцию компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанцию "Хазиз".
В то же время по словам жителей Саны, которые согласились дать комментарии западным журналистам, удары были направлены на район президентского дворца в столице и ракетные объекты хуситов. О пострадавших пока неизвестно.
Удар был нанесен после того, как 22 августа хуситы запустили по Израилю беспилотник и баллистическую ракету с кассетной боеголовкой. Армия обороны Израиля не предоставляла комментариев относительно атаки.
Напомним, 4 мая хуситы нанесли удар баллистической ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. В ответ Израиль атаковал Йемен. Воздушные силы нанесли удары по портовому городу Ходейда.
14 июня поступило сообщение о том, что Израиль снова ударил по Йемену. Предполагалось, что ЦАХАЛ ликвидировал главу хуситов Мухаммеда Аль-Гамари.
7 июля Армия обороны Израиля провела операцию "Черный флаг" в Йемене, нанеся мощные удары по объектам хуситов. В том числе под удары попали порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса.