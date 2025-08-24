Израиль нанес авиаудар по объектам хуситов в столице Йемена, - СМИ

Прохуситские йеменские СМИ утверждают, что под ударом оказались энергетические объекты. Телеканал Al Masirah сообщил, что атака была направлена на топливозаправочную станцию компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанцию "Хазиз".

В то же время по словам жителей Саны, которые согласились дать комментарии западным журналистам, удары были направлены на район президентского дворца в столице и ракетные объекты хуситов. О пострадавших пока неизвестно.

Удар был нанесен после того, как 22 августа хуситы запустили по Израилю беспилотник и баллистическую ракету с кассетной боеголовкой. Армия обороны Израиля не предоставляла комментариев относительно атаки.