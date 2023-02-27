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Украина считает Израиль союзником и ожидает увеличения помощи, - посол

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Понедельник 27 февраля 2023 13:58
Украина считает Израиль союзником и ожидает увеличения помощи, - посол Фото: посла Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина считает Израиль своим союзником, несмотря на публично высказанное разочарование относительно нейтральной позиции Израиля по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в интервью Times of Israel.

"Мы все еще верим, что Израиль является дружественным государством", - сказал он.

По словам Корнийчука, Украина довольна визитами министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и двух депутатов Кнессета в Киев. Теперь Украина ожидает большей помощи.

"Президент четко дал понять обеим делегациям, что нам нужно изменить политику израильского правительства и, наконец, начать получать от Израиля по крайней мере оборонные боеприпасы", - сказал посол.

Так, Украина просила Израиль предоставить ее системы противоракетной обороны малой и средней дальности "Железный купол" и "Праща Давида".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что отношения нашей страны с Израилем по оказанию помощи улучшаются.

К тому же, в Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине "других видов помощи", кроме гуманитарной, в том числе и военной.

Ранее власти Израиля согласились предоставить Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

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