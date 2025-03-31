Израиль предложил новое перемирие в Газе и назвал условия, - Reuters

Израиль может согласиться на новое перемирие в Секторе Газа. Но для этого ХАМАС обязан освободить примерно половину заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказали изданию неназванные израильские чиновники, Израиль предложил начать перемирие в Секторе Газа на 40-50 дней.
Такое предложение, по данным Reuters, предусматривает освобождение около половины из 24 заложников ХАМАС, которые, как считается, все еще живы. Они находятся в плену боевиков уже почти 18 месяцев.
Стоит отметить, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху только вчера, 30 марта, пообещал усилить давление на ХАМАС. Но, по его словам, дипломатия также будет продолжаться.
Нетаньяху выразил уверенность, что постоянное военное давление - лучшее средство добиться возвращения заложников.
Нетаньяху также повторил требования Израиля к ХАМАС о разоружении, хотя боевики отвергли эти призывы как "красную линию", которую они не пересекут.
Премьер уточнил, что лидерам ХАМАС разрешат покинуть Сектор Газа в рамках более широкого урегулирования, которое будет включать предложения президента США Дональда Трампа о "добровольной эмиграции" палестинцев.
Напомним, перемирие между Израилем и ХАМАС началось 19 января. Договоренности предусматривали, что Израиль выдаст боевикам задержанных палестинцев, а они освободят заложников.
Но долго такое перемирие не длилось. Из-за того, что ХАМАС задерживал освобождение заложников, Израиль снова атаковал боевиков в Секторе Газа.
Детально о том, почему сорвалось прекращение огня, - в материале РБК-Украина.
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