Израиль заказал у США 25 истребителей F-35

Министерство также сообщает, что Израиль начнет получать по три самолета в год, начиная с 2027 года. По окончании поставок общее количество F-35 в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составит 75.

Приблизительная стоимость сделки составляет 3 млрд долларов. Кроме этого, Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney обязались привлечь израильскую оборонную промышленность к производству компонентов в заказанные самолеты.

Самолеты F-35

F-35 Lightning - это уникальный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, известный своей незаметностью.

Израиль стал первым зарубежным государством, получившим американские истребители F-35 в 2018 году. О планах купить третью эскадрилью стало известно в июле этого года.

В настоящее время США рассматривают возможность продажи истребителей этого типа еще нескольким странам, среди которых Польша, Румыния, Испания и Греция. До этого сообщалось о планах продать истребители F-35 Чехии.

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