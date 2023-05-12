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Ракета летела на Иерусалим. Израиль снова применил систему ПРО "Праща Давида"

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Иерусалим, Пятница 12 мая 2023 14:54
Ракета летела на Иерусалим. Израиль снова применил систему ПРО "Праща Давида" Фото: Израиль сбил ракету из системы ПРО "Праща Давида" (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль второй раз за последние дни применил систему противоракетной обороны "Праща Давида". Установка сбила ракету, которая летела в направлении Иерусалима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

По данным СМИ, израильская армия (ЦАХАЛ) уже второй раз за время операции "Щит и стрела" использовала систему ПРО "Праща Давида". Зенитно-ракетный комплекс сбил ракету, выпущенную из сектора Газа в сторону Иерусалима.

"Перехват одной ракеты с помощью "Праща Давида" стоит около миллиона долларов. По предварительным данным, под Иерусалимом упали две ракеты, еще две были перехвачены, фрагменты ракеты упали на жилой дом в Бейт-Шемеше", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая в Израиле сообщили, что сбили ракету из сектора Газа с помощью системы ПРО "Праща Давида".

Стоит отметить, что ЦАХАЛ получил на вооружение ЗРК "Праща Давида" семь лет назад. До мая 2023 года она использовалась только один раз - для сбивания ракеты, выпущенной из Сирии.

Детальнее о новой эскалации между Израилем и сектором Газа - читайте в материале РБК-Украина.

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