Нефть дешевеет после решения США продать часть стратегического резерва
Цены на нефть снизились во вторник, 14 февраля, после того, как правительство США заявило, что выпустит больше сырой нефти из своего Стратегического нефтяного резерва (SPR).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,8% до 85,90 доллара за баррель в то время как фьючерсы на нефть в США упали на 1,1%, до 79,20 долларов за баррель.
Министерство энергетики США заявило, что оно продаст 26 млн баррелей нефти из SPR, что, вероятно, снизит запасы до самого низкого уровня с 1983 года.
"Энергетические трейдеры ожидали услышать новости о пополнении SPR и не использовать их для дополнительных поставок", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.
Министерство энергетики рассматривало возможность отмены продажи в 2023 финансовом году после того, как администрация президента США Джо Байдена в прошлом году продала рекордные 180 млн баррелей из резерва. Но это потребовало бы от Конгресса действий по изменению мандата.
Трейдеры будут искать подсказки в важнейших данных индекса потребительских цен США (CPI) за январь, которые будут опубликованы во вторник. Потребительские цены в США в предыдущие два месяца выросли, а не упали, как предполагалось ранее, что повышает риск более высоких показателей инфляции в предстоящие месяцы.
"Любые более высокие, чем ожидалось, данные могут вызвать новую распродажу рискованных активов, включая нефть", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.
Опасения по поводу поставок также уменьшились после того, как Управление энергетической информации заявило, что ожидает рекордного производства в марте из семи крупнейших сланцевых бассейнов США. Экспорт сырой нефти возобновился в ключевом турецком порту после разрушительного землетрясения, которое потрясло регион.
"Нефть занимает оборонительную позицию, и ситуация может стать еще хуже, если окажется, что инфляцию будет сложнее укротить", - сказал Мойя из OANDA.
Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировых цен на нефть в 2023 году на 16,2%. В 2024 году цены упадут еще на 7,1%.
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