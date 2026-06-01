Израиль требует у США "зеленый свет" на новые удары, пока "Хезболла" атакует ЦАХАЛ (видео)

04:29 01.06.2026 Пн
3 мин
Армия обороны Израиля установила контроль над стратегическими районами Ливана, но "Хезболла" не прекращает атаки
aimg Филипп Бойко
Фото: израильская армия (Getty Images)

Израиль обратился к Соединенным Штатам с запросом на расширение масштабов военных ударов по Бейруту. Это происходит на фоне полного отсутствия прогресса в дипломатических переговорах с Тегераном и ливанской стороной.

Высокопоставленные чиновники Израиля надеются на благоприятную реакцию Белого дома и настаивают на том, что в переговорах с "Хезболлой" нет результатов. По данным двух источников издания, израильская сторона рассчитывает, что США позволят расширить операции в ливанской столице. Однако международное сообщество реагирует на такие намерения крайне остро: западные союзники призывают к немедленной деэскалации.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала Израиль прекратить свои операции в Ливане:

"Военная эскалация Израилем в Ливане привела к убийствам и перемещениям гражданских лиц, уничтожению инфраструктуры и сокращению пространства для дипломатии".

Штурм высот и контроль над югом Ливана

Пока продолжаются дипломатические споры, ЦАХАЛ отчитывается о значительных успехах на земле. Военные действуют решительно. Накануне израильская армия установила контроль над стратегическим форпостом на хребте Бофорт. Также захвачены районы Вади-эль-Салуки.

Это глубокое продвижение на юг Ливана. Перед наступлением ВВС Израиля, артиллерия и танки нанесли массированные удары по инфраструктуре террористов "Хезболлы".

Германия уже выразила свою обеспокоенность. Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль призвал все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Атаки "Хезболлы" и паника на израильских пляжах

Тем временем боевики "Хезболлы" тоже не прекращают атаки на военные объекты ЦАХАЛ, но при этом страдают гражданские. На севере Израиля выходные превратились в ужас для отдыхающих.

На популярном пляже Нагария люди в панике бежали из воды в момент падения снарядов в море. "Хезболла" официально взяла на себя ответственность за атаки на казармы в районе Шомера и военная базы в районе Яара. Эти базы расположены рядом с гражданским пляжем.

Что еще известно о боевых действиях между "Хезболлой" и Израилем

Израиль приказал срочно эвакуировать жителей юга Ливана. Теперь линия фронта официально сместилась к реке Захрани, которая протекает примерно в 40 километрах от израильской границы.

Также израильская армия сейчас активно начала создавать мини-воздушные силы. Эти подразделения по управлению дронами будут участвовать в операциях против Хезболлы в Ливане.

Тем временем боевики Хезболлы стали чаще использовать БПЛА для атак на израильских военных и их технику. На днях группировка сообщила о 12 атаках на военную инфраструктуру ЦАХАЛ.

