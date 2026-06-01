Израиль требует у США "зеленый свет" на новые удары, пока "Хезболла" атакует ЦАХАЛ (видео)

Израиль обратился к Соединенным Штатам с запросом на расширение масштабов военных ударов по Бейруту. Это происходит на фоне полного отсутствия прогресса в дипломатических переговорах с Тегераном и ливанской стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Jerusalem Post.
Высокопоставленные чиновники Израиля надеются на благоприятную реакцию Белого дома и настаивают на том, что в переговорах с "Хезболлой" нет результатов. По данным двух источников издания, израильская сторона рассчитывает, что США позволят расширить операции в ливанской столице. Однако международное сообщество реагирует на такие намерения крайне остро: западные союзники призывают к немедленной деэскалации.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала Израиль прекратить свои операции в Ливане:
"Военная эскалация Израилем в Ливане привела к убийствам и перемещениям гражданских лиц, уничтожению инфраструктуры и сокращению пространства для дипломатии".
Пока продолжаются дипломатические споры, ЦАХАЛ отчитывается о значительных успехах на земле. Военные действуют решительно. Накануне израильская армия установила контроль над стратегическим форпостом на хребте Бофорт. Также захвачены районы Вади-эль-Салуки.
Это глубокое продвижение на юг Ливана. Перед наступлением ВВС Израиля, артиллерия и танки нанесли массированные удары по инфраструктуре террористов "Хезболлы".
Германия уже выразила свою обеспокоенность. Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль призвал все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия.
Тем временем боевики "Хезболлы" тоже не прекращают атаки на военные объекты ЦАХАЛ, но при этом страдают гражданские. На севере Израиля выходные превратились в ужас для отдыхающих.
На популярном пляже Нагария люди в панике бежали из воды в момент падения снарядов в море. "Хезболла" официально взяла на себя ответственность за атаки на казармы в районе Шомера и военная базы в районе Яара. Эти базы расположены рядом с гражданским пляжем.
Израиль приказал срочно эвакуировать жителей юга Ливана. Теперь линия фронта официально сместилась к реке Захрани, которая протекает примерно в 40 километрах от израильской границы.
Также израильская армия сейчас активно начала создавать мини-воздушные силы. Эти подразделения по управлению дронами будут участвовать в операциях против Хезболлы в Ливане.
Тем временем боевики Хезболлы стали чаще использовать БПЛА для атак на израильских военных и их технику. На днях группировка сообщила о 12 атаках на военную инфраструктуру ЦАХАЛ.