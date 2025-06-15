ЦАХАЛ назвал цели в Иране, которые атаковал этой ночью

ЦАХАЛ в ночь с 14 на 15 июня вновь атаковал Иран. В частности, вновь были атакованы объекты, которые относятся к ядерной программе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ уточнили, что ВВС Израиля нанесли масштабные удары по ряду целей, основываясь на разведданных. Также там добавили, что целями стали объекты, которые связаны с ядерной программой иранского режима, включая:

"(Армия Израиля - ред.) завершила масштабную серию ударов по Тегерану по объектам инфраструктуры иранской ядерной программы и топливным цистернам", - говорится в публикации.

Атака Израиля по Ирану

Напомним, несколько часов назад в СМИ публиковалась информацию, что ЦАХАЛ атаковал топливный склад и нефтеперерабатывающий завод в в Тегеране.

Параллельно в соцсетях появились кадры масштабного пожара.

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