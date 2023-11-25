Израиль вызвал послов Бельгии и Испании: названа причина

Во время посещения пограничного перехода "Рафах" между Сектором Газа и Египтом 24 ноября премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что израильская наземная операция "должна уважать международное гуманитарное право" и осудил разрушения в Секторе Газы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что "невыборочные убийства невинных мирных жителей совершенно неприемлемы".

В отдельном заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что осуждает комментарии европейских лидеров. В заявлении, опубликованном офисом израильского премьера, Де Кроо и Санчеса обвинили в том, что они не возложили полную ответственность на группировку ХАМАС за преступления против человечности – массовые убийства граждан Израиля.

Министерство иностранных дел Испании немедленно ответило, вызвав посла Израиля, чтобы объяснить "ложные и неприемлемые" обвинения ее правительства против испанского премьер-министра.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

В начале октября боевики ХАМАС организовали масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских. После этого Израиль объявил о начале наземной операции против террористов.

Спустя некоторое время бойцы ЦАХАЛ добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа и уничтожили сотни подземных тоннелей в Газе. Также израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

В ночь на 23 ноября Израиль одобрил соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, похищенных в Секторе Газа. Соглашение предусматривает временное прекращение огня.