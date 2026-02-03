Израиль отреагировал на решение Украины признать КСИР террористической организацией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты в Х главы МИД Израиля Гидеона Саара и посла Израиля в Украине Михаила Бродского .

"Мы высоко оцениваем решение президента Украины Владимира Зеленского о признании Иранской революционной гвардии террористической организацией. Это важное дипломатическое и моральное решение: против террора. Против репрессий. За свободу", - заявил Саар.

Украина признала КСИР террористической организацией

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает иранский народ, который готов бороться за свою свободу.

"Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывалось в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям", - сказав президент.

Он подчеркнул, что продолжаются официальные процедуры Европы по фиксации КСИР как террористической организации. По словам Зеленского, Украина прошла этот путь, и для Киева этот вопрос закрыт.