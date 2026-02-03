ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ізраїль відреагував на рішення України визнати КВІР терористичною організацією

Вівторок 03 лютого 2026 07:30
UA EN RU
Ізраїль відреагував на рішення України визнати КВІР терористичною організацією Фото: глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Ізраїлі заявили, що високо оцінюють рішення України визнати Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пости в Х глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара і посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.

"Ми високо оцінюємо рішення президента України Володимира Зеленського про визнання Іранської революційної гвардії терористичною організацією. Це важливе дипломатичне і моральне рішення: проти терору. Проти репресій. За свободу", - заявив Саар.

Паралельно Бродський підтвердив, що Україна повідомила Ізраїль про рішення визнати КВІР терористичною організацією.

Він додав, що інформацію Саару передав глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Ми цінуємо це рішення", - резюмував посол.

Україна визнала КВІР терористичною організацією

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує іранський народ, який готовий боротися за свою свободу.

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни та насильства в регіоні й світі. Україна не забуде жодного з тисяч "Шахедів", які б'ють по наших містах і селах, по наших людях", - сказав президент.

Він підкреслив, що тривають офіційні процедури Європи щодо фіксації КВІР як терористичної організації. За словами Зеленського, Україна пройшла цей шлях, і для Києва це питання закрите.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Ізраїль Іран
Новини
Трамп збрехав? Моді не підтвердив відмову Індії від російської нафти
Трамп збрехав? Моді не підтвердив відмову Індії від російської нафти
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом