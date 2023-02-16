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Израиль возобновил работу посольства в Киеве

Фото: Израиль возобновил работу посольства в Киеве (twitter.com/michael_brodsk)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 февраля, посольство Израиля в Украине возобновило работу, которую приостанавливали из-за начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Израиля Эли Коэна в Twitter.

"Израильский флаг снова развевается над посольством в Украине. Сегодня впервые с начала войны я полностью и беспрерывно вновь открыл посольство Израиля в Киеве вместе с послом Михаэлем Бродским", - написал Коэн.

Он также отметил, что Украина - друг Израиля, и дальнейшая работа диппредставительства укрепит отношения между странами.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина передала Израилю список своих оборонных нужд.

Также мы писали, что Израиль пообещал помогать Украине в разработке специальной системы оповещения о ракетной атаке.

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