Израиль возобновил работу посольства в Киеве

Сегодня, 16 февраля, посольство Израиля в Украине возобновило работу, которую приостанавливали из-за начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Израиля Эли Коэна в Twitter .

"Израильский флаг снова развевается над посольством в Украине. Сегодня впервые с начала войны я полностью и беспрерывно вновь открыл посольство Израиля в Киеве вместе с послом Михаэлем Бродским", - написал Коэн.

Он также отметил, что Украина - друг Израиля, и дальнейшая работа диппредставительства укрепит отношения между странами.