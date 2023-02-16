Ізраїль відновив роботу посольства у Києві

Сьогодні, 16 лютого, посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку призупиняли через початок повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Ізраїлю Елі Коена у Twitter.
"Ізраїльський прапор знову майорить над посольством в Україні. Сьогодні вперше з початку війни я повністю і безперервно знову відкрив посольство Ізраїлю в Києві разом із послом Міхаелем Бродським", - написав Коен.
Він також зазначив, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота диппредставництва зміцнить відносини між країнами.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна передала Ізраїлю список своїх оборонних потреб.
Також ми писали, що Ізраїль пообіцяв допомагати Україні у розробці спеціальної системи оповіщення про ракетну атаку.
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