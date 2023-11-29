Израиль возобновит боевые действия в Секторе Газа после возвращения заложников, - Нетаньяху

Израиль продолжит боевые действия против боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Это произойдет после того, как возвращение заложников во время текущего режима прекращения огня завершится.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ynetnews .

"Не может быть, чтобы мы не возобновили боевые действия до конца. Это моя политика, за ней стоит весь военный кабинет, за ней стоит все правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ - именно так мы и поступим", - подчеркнул премьер.

Он рассказал, что с самого начала войны поставил перед собой три цели: уничтожение ХАМАСа, возвращение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы для Израиля. Такие цели остаются в силе.

Нетаньяху напомнил, что за последнюю неделю Израиль добился возвращения десятков заложников. Это “казалось фантастикой” еще неделю назад, отметил он.

Режим перемирия

Напомним, в пятницу, 24 ноября, Израиль и ХАМАС начали режим прекращения огня. Боевики согласились отпустить около 50 заложников.

После этого стороны конфликта договорились о том, что продолжат перемирие еще на два дня с условием освобождения еще большего количества заложников.

В Израиле уже неоднократно заверяли, что продолжат боевые действия после того, как перемирие завершится.