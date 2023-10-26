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Израиль откладывает старт наземной операции в Газе из-за договоренностей с армией США, - WSJ

Автор: Антон Малиновский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отложила свою наземную операцию в Секторе Газы примерно до конца недели - пока США не усилят свою ПВО на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По информации источников издания, США планируют развернуть около десятка систем ПВО для защиты своих войск, служащих на Ближнем Востоке. В Пентагоне считают, что эти войска могут стать целью боевиков во время наземной операции, поэтому их необходимо защитить. Планируется, что ПВО разместят до конца этой недели.

Израиль, как отмечают в издании, согласился удовлетворить просьбу США. Кроме этого, они учитывают и вопросы поставки гуманитарной помощи в Газу.

Усиление позиции США на Ближнем Востоке

После начала войны между Израилем и ХАМАС США направили в восточное Средиземноморье два авианосца. Кроме этого, дополнительно на кораблях будут размещены еще четыре тысячи американских военнослужащих.

Также США разворачивают дополнительные системы ПВО по всей территории Ближнего Востока в ответ на эскалацию в регионе.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАСа, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

Также планируется наземная операция в секторе Газа.В настоящее время на границе Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники.

Но 25 октября в СМИ появилась информация, что Нетаньяху готов отложить ввод войск в Сектор Газа для того, чтобы уделить больше времени переговорам по заложникам.

По информации СМИ, президент США хотел добиться отсрочки наземной операции Израиля, чтобы гуманитарная помощь была оказана как можно большему числу палестинцев, а из сектора Газа смогли выехать более 500 американских граждан, которые сейчас застряли там.

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