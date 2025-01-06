"ХАМАС" заявил о списке заложников, которых готов освободить: Израиль опровергает

Палестинская военизированная группировка "ХАМАС" одобрила список заложников, которых готова обменять в случае прекращения огня. Израиль опровергает подготовку, заявляя, что никаких списков не получал.

По словам представителя группировки, в список вошли 34 заложника. Чиновник говоря на условиях анонимности повторил, что любая сделка зависит от достижения соглашения о выводе израильских войск из Газы и постоянного прекращения огня.

Параллельно The Times of Israel пишет, что в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергают данное заявление.

"На данный момент "ХАМАС не предоставил список заложников", - говорится в сообщении.

При этом по информации 12 канала, ХАМАС все же предоставил список, но не указал, кто из заложников жив, а кто нет.