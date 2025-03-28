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Израиль нанес удар по складу дронов "Хезболлы" в Бейруте

Пятница 28 марта 2025 16:15
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Израиль нанес удар по складу дронов "Хезболлы" в Бейруте Фото: Израиль угрожает новыми ударами по Бейруту (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

ЦАХАЛ нанес удар по складу дронов "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута в ответ на ракетный обстрел из Ливана. Министр обороны Израиля предупредил Ливан о возможности новых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Израильские военные сообщили, что недавно нанесли авиаудар по складу дронов "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута. Этот склад использовался для хранения беспилотников, принадлежащих подразделению 127 "Хезболлы", отвечающему за атаки дронов на Израиль.

Армия Израиля отметила, что террористическая организация разместила свою инфраструктуру в сердце гражданских районов, что является частью их стратегии использовать ливанских граждан в качестве человеческих щитов.

ЦАХАЛ предупредил об эвакуации перед ударом и произвел несколько предупредительных выстрелов.

Этот удар стал ответом на ракетный обстрел из Ливана, который, по словам израильских военных, является нарушением соглашения о прекращении огня.

Министр обороны Израиля Ицхак Кац предупредил Ливан, что ЦАХАЛ может нанести новые удары по Бейруту, если не будет соблюдено соглашение о прекращении огня. Он заявил, что если спокойствия не будет на севере Израиля, его не будет и в ливанской столице.

"Любая попытка навредить галилейским общинам - крыши домов в районе Дахия в Бейруте будут содрогаться", - заявил Кац.

Он также направил послание правительству Ливана: если соглашение не будет выполнено, Израиль продолжит отвечать.

Война между Израилем и "Хезболлой"

В 2024 году ЦАХАЛ уничтожил почти всех лидеров группировки "Хезболла", а в сентябре израильские военные начали наземную операцию против ливанских террористов на юге Ливана.

В конце ноября Израиль и "Хезболла" заключили соглашение о перемирии, согласно которому израильские войска в течение 60 дней покидают Ливан, а армия Ливана берет под контроль южные районы для предотвращения возвращения боевиков.

Несмотря на это, перемирие часто нарушается. Израиль время от времени атакует объекты инфраструктуры "Хезболлы", ликвидируя главарей и подразделения группировки, которые не соблюдают соглашение.

16 марта ЦАХАЛ нанес удар по командному центру сил "Радван" на юг Ливана, а несколько дней назад израильские военные поразили военный объект "Хезболлы" с подземной инфраструктурой в районе Бекаа.

Отмечается, что в ночь на понедельник, 24 марта, израильские военные атаковали район города Набатия на юге Ливана. Во время удара был ликвидирован Хасан Камал Халави - командир противотанкового подразделения "Хезболлы".

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