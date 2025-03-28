Израиль нанес удар по складу дронов "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ нанес удар по складу дронов "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута в ответ на ракетный обстрел из Ливана. Министр обороны Израиля предупредил Ливан о возможности новых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Израильские военные сообщили, что недавно нанесли авиаудар по складу дронов "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута. Этот склад использовался для хранения беспилотников, принадлежащих подразделению 127 "Хезболлы", отвечающему за атаки дронов на Израиль.

Армия Израиля отметила, что террористическая организация разместила свою инфраструктуру в сердце гражданских районов, что является частью их стратегии использовать ливанских граждан в качестве человеческих щитов.

ЦАХАЛ предупредил об эвакуации перед ударом и произвел несколько предупредительных выстрелов.

Этот удар стал ответом на ракетный обстрел из Ливана, который, по словам израильских военных, является нарушением соглашения о прекращении огня.

Министр обороны Израиля Ицхак Кац предупредил Ливан, что ЦАХАЛ может нанести новые удары по Бейруту, если не будет соблюдено соглашение о прекращении огня. Он заявил, что если спокойствия не будет на севере Израиля, его не будет и в ливанской столице.

"Любая попытка навредить галилейским общинам - крыши домов в районе Дахия в Бейруте будут содрогаться", - заявил Кац.

Он также направил послание правительству Ливана: если соглашение не будет выполнено, Израиль продолжит отвечать.