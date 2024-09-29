"Хезболла" выбрала нового главаря

Парамилитарная исламистская организация и партия "Хезболла" получила нового лидера вместо Хасана Насраллы, который недавно погиб в результате авиаудара по столице Ливана. Генеральным секретарем группировки стал Хашим Сафи ад-Дин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Arabia .

Хашим Сафи ад-Дин ранее являлся председателем исполнительного совета "Хезболлы" и его заместителем.

Избрание нового главаря "Хезболлы" сегодня, 29 сентября, состоялось на совете организации. Это подтвердили источники Al-Arabia и Al-Hadath.

Что известно о Сафи ад-Дине

Он является двоюродным братом Насраллы и зятем бывшего командующего иранскими силами КУДС Касема Сулеймани. Так, арабские СМИ отмечают, что Сафи ад-Дина считали самым вероятным кандидатом в преемники Насраллы.

Хашим Сафи ад-Дин родился в 1964 году в городе Дейр Канун ан-Нахр на юге Ливана. Как и Насралла, он получил образование в Наджафе и Куми, а в 1982 году являлся одним из основателей "Хезболлы".

В 1994 году Сафи ад-Дина призвали в Ливан, чтобы стать президентом Исполнительного совета "Хезболлы", сменив Насраллу через два года после того, как последний был назначен генеральным секретарем партии после убийства Аббаса аль-Мусави в результате авиаудара. Он готовился стать преемником Насраллы с 1994 года.

Как пишет Al-Arabia, в течение трех десятилетий он обрабатывал "деликатные" файлы, а стратегией занимался Насралла.

Его работой также руководил бывший военный лидер партии Имад Мугние, который был убит 12 февраля 2008 года в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Кафр-Суса в Дамаске.

"Хотя Сафи ад-Дин годами оставался "человеком в тени", ограничения безопасности по Насралле выдвинули его на передовой план", - говорится в публикации Al-Arabia.

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Ранее сообщалось, что 27 сентября израильские силы нанесли удары по столице Ливана. Позже стало известно, что в результате обстрела Бейрута погиб главарь "Хезболлы" Хасан Насралла. При этом иранские СМИ отрицали эту информацию.

На следующий день, 28 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Насраллы, руководившего группировкой "Хезболла" в течение 32 лет. Впоследствии организация "Хезболла" подтвердила гибель своего предводителя.

Детальнее о том, что известно о Насралле, читайте в отдельном материале РБК-Украина.