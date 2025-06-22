Израиль об ударах США по Ирану: переломный момент, но кампания продолжается

Удары американской армии по ядерным объектам Ирана стали "переломным моментом" в израильской военной кампании против иранского режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.
Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир сегодня, 22 июня, провел оценку ситуации с членами Форума Генерального штаба.
"Мы находимся на десятом дне операции "Львиный народ". До сих пор мы достигли многих целей, включая значительное повреждение иранской ядерной программы. Мы достигли переломного момента в кампании после вчерашнего очень точного и впечатляющего удара Вооруженных сил США по ключевым ядерным объектам", - отметил начальник Генштаба.
По словам Замира, этот удар стал возможным благодаря смелому лидерству американских партнеров и в результате их совместных дипломатических и военных усилий.
Он рассказал, что на протяжении месяцев планирования он поддерживал тесный контакт с Председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Дэном Кейном.
"Мы не должны забывать: кампания продолжается, и у нас все еще есть цели для ударов и задачи, которые необходимо выполнить. Мы продолжаем увеличивать темпы наших ударов в соответствии с оперативным планом, и мы готовы продолжать столько, сколько потребуется", - отметил он.
В то же время начальник Генштаба рассказал, что параллельно со вчерашними ударами, силы ЦАХАЛ и ШАБАК провели комплексную операцию и обнаружили тела заложников: Офри Кейдар, Йонатана Самерано и старшего сержанта Шая Левинсона.
"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть всех заложников - это основная миссия, которой ЦАХАЛ всегда полностью предан", - отметил Замир.
Он подчеркнул, что израильская армия остается бдительной и готовой на всех фронтах.
"ЦАХАЛ продемонстрировал свою решимость и возможности - любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы не поступимся безопасностью гражданского населения Государства Израиль", - подытожил начальник Генштаба.
Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.
По словам Дональда Трампа, иранская ядерная программа была уничтожена.
Сейчас уже известно, что удары по ядерным объектам Ирана наносились сверхтяжелыми противобункерными авиабомбами GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator). По предварительным оценкам, все три атакованные объекты получили тяжелые повреждения.
Отметим, что несмотря на предостережения США, что Ирану лучше не отвечать на данную атаку, Тегеран все же пообещал ответить на американский удар.
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