Израиль об ударах США по Ирану: переломный момент, но кампания продолжается

Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир сегодня, 22 июня, провел оценку ситуации с членами Форума Генерального штаба.

"Мы находимся на десятом дне операции "Львиный народ". До сих пор мы достигли многих целей, включая значительное повреждение иранской ядерной программы. Мы достигли переломного момента в кампании после вчерашнего очень точного и впечатляющего удара Вооруженных сил США по ключевым ядерным объектам", - отметил начальник Генштаба.

По словам Замира, этот удар стал возможным благодаря смелому лидерству американских партнеров и в результате их совместных дипломатических и военных усилий.

Он рассказал, что на протяжении месяцев планирования он поддерживал тесный контакт с Председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Дэном Кейном.

"Мы не должны забывать: кампания продолжается, и у нас все еще есть цели для ударов и задачи, которые необходимо выполнить. Мы продолжаем увеличивать темпы наших ударов в соответствии с оперативным планом, и мы готовы продолжать столько, сколько потребуется", - отметил он.

В то же время начальник Генштаба рассказал, что параллельно со вчерашними ударами, силы ЦАХАЛ и ШАБАК провели комплексную операцию и обнаружили тела заложников: Офри Кейдар, Йонатана Самерано и старшего сержанта Шая Левинсона.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть всех заложников - это основная миссия, которой ЦАХАЛ всегда полностью предан", - отметил Замир.

Он подчеркнул, что израильская армия остается бдительной и готовой на всех фронтах.

"ЦАХАЛ продемонстрировал свою решимость и возможности - любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы не поступимся безопасностью гражданского населения Государства Израиль", - подытожил начальник Генштаба.