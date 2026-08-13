Израиль и Ливан решили, какие страны могут следить за разоружением "Хезболлы", - Reuters

По словам источников, список стран-кандидатов был составлен по итогам переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Риме при посредничестве США.

Это был последний раунд переговоров между Израилем и Ливаном по реализации июньского соглашение, который предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Ливана с разоружением "Хезболлы".

Источники говорят, что упомянутые (в начале новости) страны могли бы помочь определить масштабы этого механизма, предоставить персонал для контроля за его реализацией или направить войска для наблюдения или участия в инспекциях, подтверждающих разоружение.

Еще один собеседник сказал, что обсуждения по поводу стран, вошедших в список, находятся пока на ранней стадии. При этом он выразил "осторожный оптимизм" по поводу дальнейшего продвижения проекта.

В свою очередь представитель посольства Израиля в США заявил, что переговоры о составе органа, который будет контролировать и проверять разоружение "Хезболлы", продолжаются и соглашение еще не достигнуто.

Reuters также отмечает, что израильские военные занимают так называемую зону безопасности, которая распространяется на 10 км на юге Ливана. Они заявляют,, что не будут в одностороннем порядке выводить войска до тех пор, пока не будет разоружена "Хезболла".

Также два источника сообщили, что в рамках предлагаемого механизма в деревнях южного Ливана будут проводиться инспекции с целью проверки отсутствия там оружия. По их словам, Израиль настаивает на том, чтобы эти инспекции охватывали и частные дома.

При этом ливанская армия сопротивлялась давлению с требованием обыскать частную собственность, опасаясь, что такие обыски могут спровоцировать напряженность на юге страны и в отношениях с "Хезболлой" в целом. Представители служб безопасности сказали Reuters, что армии потребуются ордера на обыск каждого дома.

В свою очередь представитель иностранного ведомства по вопросам безопасности заявил, что необходимо будет решить вопрос о частной собственности, в том числе о том, как и кем будет проводиться обыск. Он также отметил, что необходимо будет четко определить степень свободы передвижения иностранных войск.