Ізраїль та Ліван вирішили, які країни можуть стежити за роззброєнням "Хезболли", - Reuters

За словами джерел, список країн-кандидатів було складено за підсумками переговорів, які пройшли минулого тижня в Римі за посередництва США.

Це був останній раунд переговорів між Ізраїлем та Ліваном щодо реалізації червневої угоди, яка передбачає поетапне виведення ізраїльських військ з Лівану з роззброєнням "Хезболли".

Джерела говорять, що згадані (на початку новини) країни могли б допомогти визначити масштаби цього механізму, надати персонал для контролю за його реалізацією або направити війська для спостереження чи участі в інспекціях, які б підтверджували роззброєння.

Ще один співрозмовник сказав, що обговорення з приводу країн, які увійшли до списку, поки що знаходяться на ранній стадії. При цьому він висловив "обережний оптимізм" щодо подальшого просування проєкту.

У свою чергу представник посольства Ізраїлю в США заявив, що переговори про склад органу, який контролюватиме і перевірятиме роззброєння "Хезболли", тривають і угоди ще не досягнуто.

Reuters також зазначає, що ізраїльські військові займають так звану зону безпеки, яка розповсюджується на 10 км на півдні Лівану. Вони заявляють, що в односторонньому порядку не виводитимуть війська доти, доки не буде роззброєна "Хезболла".

Також два джерела повідомили, що в рамках запропонованого механізму в селах на півдні Лівану проводитимуться інспекції з метою перевірки відсутності там зброї. За їхніми словами, Ізраїль наполягає на тому, щоб ці інспекції охоплювали приватні будинки.

При цьому ліванська армія чинила опір тиску з вимогою обшукати приватну власність, побоюючись, що такі обшуки можуть спровокувати напруженість на півдні країни та у відносинах із "Хезболлою" загалом. Представники служб безпеки повідомили Reuters, що армії знадобляться ордери на обшук кожного будинку.

У свою чергу представник іноземного відомства з питань безпеки заявив, що необхідно буде вирішити питання щодо приватної власності, зокрема про те, як і ким проводитиметься обшук. Він також зазначив, що необхідно буде чітко визначити ступінь свободи пересування іноземних військ.