Израиль и ХАМАС осторожно относятся к переговорам из-за заявления Байдена, - Reuters

Представители Израиля и группировки ХАМАС, а также катарские посредники во вторник, 27 февраля, выразили предостережения относительно прогресса на пути к перемирию в Секторе Газа после того, как президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, прекращение огня может быть достигнуто менее чем за неделю, чтобы остановить войну на период Рамадана.

ХАМАС взвешивает предложение, согласованное Израилем на переговорах с посредниками в Париже на прошлой неделе о прекращении огня, которое приостановит боевые действия на 40 дней. Это стало бы первым длительным перемирием в пятимесячной войне. На этой неделе делегации обеих сторон находятся в Катаре, где обсуждают детали.

По словам источника Reuters, предложение Парижа предусматривает освобождение боевиками некоторых, но не всех заложников, которых они удерживают, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи для Сектора Газа и вывод израильских войск из населенных пунктов в анклаве.

Однако, похоже, они не удовлетворяют главное требование ХАМАС о том, чтобы любое соглашение включало четкий путь к окончательному прекращению войны и выводу израильских войск, а также решение судьбы израильских мужчин призывного возраста, находящихся среди заложников.

Позиции Израиля и Катара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он противостоял "давлению, направленному на преждевременное окончание войны" - и в результате обеспечил популярность Израиля среди американцев.

"Мы достигли значительного успеха. Это поможет нам продолжить кампанию до полной победы", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь израильского правительства Таль Генрих заявила, что любое соглашение все равно потребует от ХАМАСа отказаться от "удивительных требований, на другой орбите, на другой планете". Она добавила: "Мы готовы к этому. Но вопрос остается в том, готов ли ХАМАС".

Катар, выступающий в роли главного посредника, заявил, что прорыв в переговорах еще не достигнут.

"У нас нет окончательной договоренности ни по одному из вопросов, которые препятствуют достижению соглашения. Мы не теряем надежды, что сможем достичь какой-то договоренности", - сказал представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари.

Требования ХАМАС

Два высокопоставленных чиновника ХАМАС заявили агентству, что заявление Джо Байдена кажется преждевременным.

По словам одного из них, "все еще существуют большие пробелы, которые необходимо преодолеть".

"Первоочередные и главные вопросы прекращения огня и вывода израильских войск четко не сформулированы, что задерживает достижение соглашения", - отметил один из чиновников.

ХАМАС уже давно заявляет, что освободит всех своих заложников только в рамках соглашения, которое навсегда положит конец войне. Израиль заявил, что будет рассматривать только временные паузы и не прекратит войну, пока не уничтожит исламистскую боевую группировку.

По словам близкого к переговорам высокопоставленного источника Reuters, проект предложения, лежащий на столе, предусматривает 40-дневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит около 40 заложников - в том числе женщин, лиц моложе 19 и старше 50 лет и больных, - в обмен на около 400 палестинских заключенных, в соотношении 10 к одному.

Израиль передислоцирует свои войска за пределы населенных пунктов. Жителям Сектора Газа, кроме мужчин призывного возраста, будет разрешено вернуться домой в районы, которые были эвакуированы ранее, и будет увеличена помощь, в частности срочное обеспечение жильем.

В Израиле также могут быть обеспокоены тем, что соглашение не сможет вернуть домой всех заложников. Израильтяне мужского пола призывного возраста составляют большинство из тех, кого удерживают после того, как ХАМАС освободил более 100 женщин, детей и иностранцев во время короткого перемирия в ноябре.

Заявление Байдена о перемирии в Секторе Газа

В понедельник, 26 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Израиль уже согласился прекратить боевые действия в Секторе Газа на время Рамадана, - месяца мусульманского поста, который, как ожидается, начнется 10 марта.

"Приближается Рамадан, и израильтяне согласились, что они не будут участвовать в боевых действиях во время Рамадана, чтобы дать нам время освободить всех заложников", - сказал Байден в эфире программы "Late Night with Seth Meyers" на телеканале NBC.

Байден также выразил надежду, что соглашение о прекращении огня будет заключено до следующего понедельника 4 марта: "Мой советник по национальной безопасности говорит мне, что они близки. Они близки. Они еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы достигнем прекращения огня".

Мирные переговоры Израиля с ХАМАС

В начале февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Однако США давят на Нетаньяху с требованием отложить следующий этап военной операции, пока он не предоставит детальных планов по защите гражданского населения. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, в результате боевых действий в Секторе Газа погибли свыше 29 тысяч человек.

Хотя Байден поддержал право Израиля на самооборону, он также призвал его правительство сделать больше, чтобы избежать гибели гражданского населения.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в воскресенье, 25 октября, заявил, что представители Израиля, США, Египта и Катара во время встречи в Париже договорились о "широких контурах" соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня.

В Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до начала Рамадана (10 марта).

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

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