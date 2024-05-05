Израиль и ХАМАС могут договорится о прекращении огня уже через несколько дней, - CNN

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС может быть заключено уже через несколько дней. Однако более подробные условия перемирия будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В субботу, 4 мая, в Каире состоялся очередной раунд переговоров между представителями Израиля и группировки ХАМАС при участии посредников в лице США, Катара и Египта.
По итогам встречи стало известно, что окончательное соглашение между сторонами займет еще несколько дней переговоров. Участники встречи достигли прогресса в обсуждении технических аспектов потенциального соглашения. В то же время два израильских источника утверждают, что для окончательного заключения самого соглашения может потребоваться еще неделя.
Американские и израильские официальные лица отметили, что после любого потенциального соглашения о рамках, которые бы сочетали временное прекращение огня с освобождением заложников в Секторе Газа, скорее всего, начнутся дальнейшие переговоры о более тонких подробностях соглашения.
Американский чиновник подтвердил это утверждение, заявив, что даже если ХАМАС примет предложенное соглашение, понадобится еще несколько дней, чтобы согласовать некоторые детали, что в конечном итоге приведет к перемирию. Эти обсуждения также могут быть сложными и растянутыми во времени.
Американские официальные лица продолжают смотреть на переговоры с осторожным оптимизмом, констатируя прогресс. Но они не забывают, что предыдущие финальные договоренности провалились в последнюю минуту.
Во время нападения на Израиль с территории Сектора Газа в октябре 2023 года, террористы ХАМАС захватили в заложники более 200 человек.
В ноябре прошлого года стороны договорились временно прекратить огонь и обменяться заложниками. Террористы освободили более 100 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии боевые действия в полосе Газа возобновились.
В январе новый мирный план для Ближнего Востока был предложен США, Египтом и Катаром. Согласно ему, обе стороны освобождают и обмениваются заложниками, а Израиль выводит войска из Сектора Газа и прекращает военную операцию против ХАМАС, которая уже привела к гуманитарному кризису в регионе.
В конце апреля Израиль предупредил боевиков, что если те не согласятся на соглашение об освобождении части из 133 заложников, израильская армия начнет военную операцию в городе Рафах у границы с Египтом, где находятся 1,5 миллиона палестинских беженцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.