Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на месяц, но еще есть разногласия, - Reuters

При этом источники агентства отмечают, что разногласия сторон в части реализации приостановки боевых действий все еще остаются.

Сообщатся, что изначально в ХАМАС предлагали ввести режим прекращения огня на несколько месяцев, однако в конце декабря стороны согласовали паузу на месяц. При этом, cогласно шести источникам, боевики отказались от дальнейших переговоров, пока не будут согласованы последующие условия прекращения огня.

В свою очередь, власти Израиля настаивали на "поэтапной сделки" – прекращение огня в период постепенного освобождения заложников, в ХАМАС же требуют договоренности о постоянном прекращении огня в обмен на освобождение пленных. По данным некоторых источников, боевики опасаются, что армия Израиля возобновит боевые действия, как только удасться освободить всех гражданских лиц из плена.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись в Израиль и во время нападения захватили в заложники сотни человек. Армия Израиля в ответ начала военную операцию против боевиков в районе Сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа. По данным The Wall Street Journal, израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировки.

Впоследствии переговоров в ходе обмена заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.