Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа
Армия обороны Израиля создала закрытую зону в районе сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал израильских вооруженных сил в Telegram.
По словам израильских вооруженных сил, доступ в зону будет закрыт.
"ЦАХАЛ отмечает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит население быть бдительным и не заходить в этот район", - сказано в сообщении армии обороны Израиля в Telegram.
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