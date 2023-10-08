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Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа

Израиль, Воскресенье 08 октября 2023 04:11
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Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля создала закрытую зону в районе сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал израильских вооруженных сил в Telegram.

По словам израильских вооруженных сил, доступ в зону будет закрыт.

"ЦАХАЛ отмечает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит население быть бдительным и не заходить в этот район", - сказано в сообщении армии обороны Израиля в Telegram.

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Израиль Сектор Газа
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