ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа

Ізраїль, Неділя 08 жовтня 2023 04:11
UA EN RU
Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Армія оборони Ізраїлю створила закриту зону у районі сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ізраїльських збройних сил у Telegram.

За словами ізраїльських збройних сил, доступ до зони буде закрито.

"ЦАХАЛ зазначає, що вхід до закритої військової зони заборонено, і просить населення бути пильним і не заходити в цей район", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю в Telegram.

Війна в Ізраїлі

За свіжими даними МОЗ Ізраїлю, поранення в результаті боїв отримали 1600 осіб. Більшість на лікуванні у лікарнях у різних містах країни.

Вночі стало відомо про загибель полковника ЦАХАЛа в бою з бойовиками. Інформацію підтвердили у Збройних силах Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху пообіцяв, що Ізраїль за будь-яку ціну знищить банду ХАМАС. І тому може бути задіяна вся бойова міць країни.

Увечері, 7 жовтня, ХАМАС атакував центральну частину Ізраїлю. Лунали сирени, мешканці чули вибухи, працювала система протиракетної оборони "Залізний купол". Терористи випустили 150 ракет у бік Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Сектор Газа
NEWS
ХАМАС неочікувано атакував Ізраїль, Тель-Авів "готовий до війни": що відомо на цей час
ХАМАС неочікувано атакував Ізраїль, Тель-Авів "готовий до війни": що відомо на цей час
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України