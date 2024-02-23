Израиль, США, Катар и Египет проведут мирные переговоры в Париже, - Reuters

В пятницу, 23 февраля, Израиль примет участие в переговорах в Париже с США, Катаром и Египтом касательно потенциального соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Израильский военный кабинет одобрил отправку переговорщиков во главе с главой разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа в Париж в пятницу для переговоров по потенциальному соглашению об освобождении более 100 заложников, похищенных из Израиля в октябре, которые все еще удерживаются группировкой ХАМАС.

Источники агентства сообщили, что во встрече также примут участие директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани и глава египетской разведки Аббас Камель.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что переговорщикам страны, ведущим переговоры об освобождении заложников, предоставляются расширенные полномочия.

Актуальность дипломатических усилий возрастает накануне месячного исламского праздника Рамадан, который начинается 10 марта.

"Мы интенсивно сосредоточены на попытках достичь соглашения, которое приведет к освобождению остальных заложников и обеспечит длительное гуманитарное прекращение огня", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в Бразилии.

Посол США на Ближнем Востоке Бретт Макгерк в четверг провел "конструктивные" встречи в Египте и Израиле, в частности с Нетаньяху.

Блинкен сказал, что он, Бернс и Макгерк "находятся на постоянной связи и работают над каждым аспектом этого вопроса".

В то же время, высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри, заявил агентству Reuters, что Израиль несет ответственность за отсутствие прогресса и отступает от условий, на которые он согласился несколько недель назад в предыдущем предложении о прекращении огня. "Израильская оккупация не заинтересована в достижении какого-либо соглашения", - сказал он.

Немедленной реакции со стороны израильских официальных лиц не было. Нетаньяху заявил, что если бы ХАМАС проявил гибкость, прогресс был бы возможен.

ХАМАС сообщил, что Хания завершил свой трехдневный визит в Каир, где встретился с главой египетской разведки Камелем. Они обсудили прекращение израильской агрессии, помощь гражданскому населению Сектора Газа, возвращение перемещенных лиц в свои дома, особенно на севере Сектора, и обмен заложников на палестинских заключенных в Израиле.

ХАМАС заявляет, что не освободит остальных заложников, если Израиль не согласится прекратить боевые действия и вывести свои войска из Сектора Газа. Израиль заявляет, что не выведет войска, пока не будет ликвидирован ХАМАС.

Война Израиля с группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

Последние переговоры о прекращении огня провалились две недели назад, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг как "бред" предложение ХАМАСа о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.