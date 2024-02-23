Ізраїль, США, Катар і Єгипет проведуть мирні переговори у Парижі, - Reuters

У п'ятницю, 23 лютого, Ізраїль візьме участь в переговорах у Парижі з США, Катаром і Єгиптом щодо потенційної угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ізраїльський військовий кабінет схвалив відправку переговорників на чолі з головою розвідувальної служби Моссад Давидом Барнеа до Парижа в п'ятницю для переговорів щодо потенційної угоди про звільнення понад 100 заручників, викрадених з Ізраїлю у жовтні, які все ще утримуються угрупованням ХАМАС.

Джерела агентства повідомили, що в зустрічі також візьмуть участь директор ЦРУ Вільям Бернс, прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані й глава єгипетської розвідки Аббас Камель.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що переговірникам країни, які ведуть переговори про звільнення заручників, надаються розширені повноваження.

Нагальність дипломатичних зусиль зростає напередодні місячного ісламського свята Рамадан, яке розпочинається 10 березня.

"Ми інтенсивно зосереджені на спробах досягти угоди, яка призведе до звільнення решти заручників і забезпечить тривале гуманітарне припинення вогню", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен журналістам у Бразилії.

Посол США на Близькому Сході Бретт Макгерк у четвер провів "конструктивні" зустрічі в Єгипті та Ізраїлі, зокрема з Нетаньягу.

Блінкен сказав, що він, Бернс і Макгерк "перебувають на постійному зв'язку і працюють над кожним аспектом цього питання".

Однак високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі, заявив агентству Reuters, що Ізраїль несе відповідальність за відсутність прогресу та відступає від умов, на які він погодився кілька тижнів тому в попередній пропозиції про припинення вогню. "Ізраїльська окупація не зацікавлена в досягненні будь-якої угоди", - сказав він.

Негайної реакції з боку ізраїльських офіційних осіб не було. Нетаньягу заявив, що якби ХАМАС проявив гнучкість, прогрес був би можливий.

ХАМАС повідомив, що Ханія завершив свій триденний візит до Каїра, де зустрівся з главою єгипетської розвідки Камелем. Вони обговорили припинення ізраїльської агресії, допомогу цивільному населенню Сектора Гази, повернення переміщених осіб до своїх домівок, особливо на півночі Сектора, й обмін заручників на палестинських ув'язнених в Ізраїлі.

ХАМАС заявляє, що не звільнить решту заручників, якщо Ізраїль не погодиться припинити бойові дії і вивести свої війська з Сектора Газа. Ізраїль заявляє, що не виведе війська, доки не буде ліквідовано ХАМАС.

Війна Ізраїлю з угрупованням ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення ХАМАС і звільнення заручників.

8 лютого 2023 року Нетаньягу заявив, що цілковита перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Зазначимо також, що Єгипет погрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

Останні переговори про припинення вогню провалилися два тижні тому, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув як "маячню" пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яке мало б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Днями в Ізраїлі пригрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.

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