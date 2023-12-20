Израиль будет продолжать войну, пока не уничтожит ХАМАС, - премьер

"Мы продолжаем войну до конца. Она будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен - до победы... пока не будут достигнуты все поставленные нами цели: уничтожение ХАМАС, освобождение наших заложников и устранение угрозы в Секторе Газа", - подчеркнул глава израильского правительства.

По его словам, те, кто думает, что Израиль остановится, "оторваны от реальности".

Премьер отметил, что всем террористам ХАМАСа, от первого до последнего, "грозит смерть". И у них есть только два варианта - сдаться или умереть.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, Израиль продолжает наземную операцию в Секторе Газа с целью уничтожения боевиков ХАМАС.

Армия обороны Израиля уже контролирует крупнейший город палестинского анклава - Газу и фактически южную половину Сектора Газа.

Сейчас наступление израильских военных продолжается на севере анклава.

Еще вчера, 19 декабря, президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что его страна готова ко второй гуманитарной паузе в войне, чтобы освободить заложников.