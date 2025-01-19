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Израиль еще не получил список заложников, которых ХАМАС планирует освободить, - Нетаньяху

Израиль, Воскресенье 19 января 2025 08:28
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Израиль еще не получил список заложников, которых ХАМАС планирует освободить, - Нетаньяху Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Израиль еще не получил список заложников, которых ХАМАС планирует освободить 19 января. Поэтому начало перемирия откладывается.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В частности, как пишет издание, ночью Нетаньяху провел оценку безопасности "относительно задержки в получении списка заложников, которых ожидается освобождение".

"Нетаньяху проинструктировал ЦАХАЛ о том, что перемирие, которое запланировано вступить в силу в 8:30 утра, не начнется, пока Израиль не получит список заложников, которых следует освободить, который ХАМАС обязался предоставить", - констатируют в Офисе премьера.

Освобождение заложников и прекращение огня: соглашение между Израилем и ХАМАС

Как писало РБК-Украина, ХАМАС одобрил соглашение с Израилем об освобождении заложников в Секторе Газа и о прекращении огня.

Уже 18 января правительство Израиля утвердило подписанное на днях соглашение с ХАМАС. В этот же день, 18 января, Израиль должен был получить имена первых трех заложников, которых освободят.

Но список Израиль в указанный срок так и не получил. У Нетаньяху заявили, что ХАМАС затягивает с передачей списков заложников, поэтому это может задержать реализацию соглашения.

Уже позже Офис премьер-министра Израиля заявил, что освобождение заложников в рамках соглашения с ХАМАС начнется без задержек. Ожидается, что первые заложники будут освобождены 19 января.

Напомним, что, вероятно, ХАМАС удерживает 94 заложника. Первыми должны быть освобождены 33 из них - дети, женщины, старики и больные люди.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль
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