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Израиль призвал 300 тысяч резервистов, но не всех направили в Газу, - ЦАХАЛ

Иллюстративное фото: Израиль призвал 300 тысяч резервистов, но не всех направили в Газу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль призвал 300 тысяч резервистов после нападения террористов ХАМАС. Однако не всех военных направили на подавление боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричарда Хехта в интервью Sky News.

"Эти 300 тысяч предназначены не только для Газы, они должны стабилизировать некоторые внутренние проблемы, в основном в Иудее и Самарии, а также усилить нашу оборону на северном направлении", - сказал он.

Хехт добавил, что израильтяне готовы и объединены. По его словам, они сделают все необходимое, чтобы "вернуть ЦАХАЛ на верный путь".

Отвечая на вопрос о потенциальных жертвах в Палестине, он сказал: "Люди в Газе, мы сделаем все, что в наших силах... мы сообщим людям, если мы атакуем какой-нибудь район".

"Все, что мы можем сделать сейчас - это минимизировать (сопутствующие потери - ред.) но опять же, мы будем действовать жестко против целей ХАМАСа", - добавил спикер.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАСИзраильСектор Газа