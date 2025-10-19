ua en ru
Главная » Новости » В мире

Израиль приостановил гуманитарную помощь Газе после атак ХАМАС

Израиль, Воскресенье 19 октября 2025 23:54
Израиль приостановил гуманитарную помощь Газе после атак ХАМАС Иллюстративное фото: Израиль заморозил гуманитарную помощь сектору Газа из-за новых атак (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Израиль приостановил гуманитарные поставки в сектор Газа после обстрелов со стороны ХАМАС, в результате которых погибли израильские военные и мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Армии обороны Израиля в сети Telegram.

Израиль объявил о приостановке гуманитарных поставок в сектор Газа до дальнейшего уведомления. Решение связано с нарушением режима прекращения огня, которое, по данным армии, допустили боевики ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что боевики открыли огонь по израильским военнослужащим в южной части анклава, в результате чего погибли два солдата.

В ответ израильские силы нанесли серию авиаударов по десяткам целей ХАМАС. По данным Минздрава Газы, подконтрольного группировке, в результате атак погибли как минимум 29 человек, среди них дети.

Ответные удары по Рафаху

Израильская армия обвинила ХАМАС в атаке на город Рафах и заявила, что удары были направлены на уничтожение угрозы и ликвидацию террористических объектов. В официальном сообщении ЦАХАЛ отмечается:

"Террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военнослужащим, проводившим операцию по демонтажу террористической инфраструктуры в районе Рафаха".

Военные подчеркнули, что такие действия являются нарушением соглашения о прекращении огня, и добавили, что армия "будет действовать решительно, чтобы устранить любую угрозу".

Позднее ЦАХАЛ сообщил о повторных авиаударах по различным районам сектора Газа, целью которых стали склады с оружием, огневые точки и подземные туннели. По данным армии, было уничтожено около шести километров подземных ходов.

Реакция сторон

Боевики ХАМАС отрицают причастность к атаке и утверждают, что не нарушали соглашение. Представители группировки заявили, что не располагают информацией о столкновениях в районе Рафаха, который контролируется израильскими силами.

Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ и службам безопасности "принять решительные меры против террористических целей" в секторе Газа.

Напоминаем, что пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа снова закрыт по решению Израиля. Премьер-министр страны заявил, что пропускной пункт не возобновит работу, пока ХАМАС не передаст тела погибших израильских заложников.

Отметим, что США уведомили страны-гаранты перемирия в Газе о возможной атаке со стороны ХАМАС, сославшись на разведданные о подготовке боевиков к новым действиям против гражданского населения, что может поставить под угрозу текущий мирный процесс.

